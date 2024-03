NBA: Simmons už do konca sezóny Brooklynu nepomôže

Brooklyn 7. marca (TASR) - Austrálsky basketbalista Ben Simmons už v tejto sezóne v NBA za Brooklyn Nets nenastúpi. Príčinou sú pretrvávajúce problémy s chrbtom.



Simmons je najlepšie zarábajúcim hráčom Nets s platom 38 miliónov dolárov ročne. Zmluvu má ešte na budúci rok, keď má zarábať vyše 40 miliónov. Najvyššie draftovaný hráč roku 2016 sa ešte v drese Philadelphie stal po neúspešnom play off v roku 2021 terčom kritiky za svoje výkony, na ktorú zareagoval žiadosťou o výmenu. Po prestupe do Brooklynu však odohral zo zdravotných i psychických dôvodov iba minimum duelov. V prebiehajúcej sezóne 15 s priemerom 6 bodov, 8 doskokov a 6 asistencií na zápas. "Vedenie spolu s lekárskym tímom aktuálne hľadá riešenie, ktoré by bolo z dlhodobého hľadiska pre hráča najvhodnejšie pre jeho zdravotný stav," zverejnil klub podľa AP.



Brooklyn má stále šancu postúpiť do vyraďovacej časti. V tabuľke Východnej konferencie je prvý pod čiarou na 11. priečke s mankom troch duelov na desiatu Atlantu.