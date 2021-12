Šláger na západe pre Golden State, Milwaukee zmazalo 19-bodové manko

NBA - výsledky:



New York - Atlanta 101:87,

Milwaukee - Boston 117:113,

Phoenix - Golden State 107:116,

Los Angeles Lakers - Brooklyn 115:122,

Utah - Dallas 120:116

New York 26. decembra (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks zvíťazili v stretnutí zámorskej NBA nad Atlantou Hawks 101:87. V tabuľke Východnej konferencie im patrí 12. priečka. Rozohrávač New Yorku Kemba Walker sa stal siedmym hráčom v histórii profiligy, ktorý dosiahol vo vianočnom zápase triple double. Na konto si pripísal 10 bodov, 12 asistencií a 10 doskokov.Tretíkrát za sebou dokázalo uspieť Milwaukee, aj vďaka 36 bodom a 12 doskokom Jannisa Antetokounmpa zdolal úradujúci šampión Boston 117:113. Bucks prehrávali už rozdielom 19 bodov, druhá polovica zápasu sa však niesla v ich réžii.V šlágri lídrov Západnej konferencie sa zrodilo víťazstvo Golden State, ktorý uspel na palubovke Phoenixu 116:107. Warriors ukončili päťzápasovú víťaznú šnúru Suns a súčasne ich vytlačili z prvého miesta v konferenčnej tabuľke.Hráči Dallasu prechádzajú krízovým obdobím. Utahu podľahli na palubovke súpera 116:120 a prehrali štvrtý z uplynulých piatich zápasov. Leví podiel na tom mal autor 33 bodov Donovan Mitchell.