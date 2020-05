NBA: Sociálne siete i bankové účty G. Antetokounmpa napadli hackeri

Milwaukee 8. mája (TASR) - Sociálne siete Giannisa Antetokounmpa napadli hackeri. Na rôznych jeho profiloch so vo štvrtok objavilo niekoľko bizarných a útočných statusov.



Podľa informácií agentúry AP sa na jeho nástenke objavilo viacero rasových a vulgárnych narážok, ale aj tvrdenie, že grécky basketbalista je nakazený koronavírusom. Podľa zdroja hackeri napadli aj jeho email a bankové účty. "Skutočne sa ospravedlňujem za všetko, čo bolo napísané na mojom Twitteri. Bola to práca hackera a bolo to mimoriadne nevhodné," napísal Antetokounmpo.



Jeho klub Milwaukee Bucks vo vyhlásení uviedol, že vyšetrovanie incidentu prebieha.