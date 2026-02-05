< sekcia Šport
NBA: Spurs zdolali Oklahomu a stiahli jej náskok
Lídrom domácich bol Keldon Johnson s 25 bodmi, jeho spoluhráč Victor Wembanyama ich nazbieral 22 a pridal 14 doskokov.
Autor TASR
New York 5. februára (TASR) - Basketbalisti San Antonia Spurs vyhrali v noci na štvrtok v zápase zámorskej NBA nad Oklahomou City Thunder 116:106. V súboji najlepších dvoch tímov Západnej konferencie tak stiahli manko na momentálne najlepší tím ligy.
Lídrom domácich bol Keldon Johnson s 25 bodmi, jeho spoluhráč Victor Wembanyama ich nazbieral 22 a pridal 14 doskokov. Hostí trápili viaceré absencie v dôsledku zranení a v pozícii úradujúceho majstra prehrali so Spurs už štvrtýkrát v sezóne. Lídrami hostí boli Kenrich Williams (25 bodov) a Jaylin Williams s double double za 24 bodov a 12 doskokov.
NBA - výsledky:
LA Clippers - Cleveland 91:124, Sacramento - Memphis 125:129, San Antonio - Oklahoma 116:106, Houston - Boston 93:114, Milwaukee - New Orleans 141:137, Toronto - Minnesota 126:128, New York - Denver 134:127
