NBA: Starosta New Yorku udelil športovcom výnimku

New York 24. marca (TASR) - Starosta amerického mesta New York Eric Adams vo štvrtok s okamžitou platnosťou oslobodil športovcov a umelcov spod povinnosti vakcinácie. Protipandemické opatrenia znemožňovali hviezdnemu Kyriemu Irvingovi nastupovať v domácich zápasoch basketbalovej NBA za Brooklyn Nets a rovnaký problém by v nadchádzajúcej sezóne postihol aj mnoho bejzbalových hráčov tamojšieho New Yorku Mets.



Rozhodnutie sa podľa informácií AP strelo s veľkou nevôľou tamojšieho obyvateľstva, keďže sa nevzťahuje na bežných pracovníkov, z ktorých mnohí prišli o prácu práve pre neochotu zaočkovať sa. Starosta svoje rozhodnutie obhajoval medzerou v nariadení, tá dovoľovala v meste hrať a vystupovať nezaočkovaným hráčom a umelcom, ktorí neboli z New Yorku. "Urobím pár náročných rozhodnutí a ľudia s niektorými z nich nebudú súhlasiť. Musím toto mesto posunúť dopredu," uviedol Adams na bejzbalovom štadióne Citi Field, kde sídlia Mets.



Irving sa ku svojmu tímu pripojil v januári, hral však iba v dueloch na palubovke hostí. Zmena opatrení je pre Nets o to lepšou správou v čase, keď bojujú o postup do vyraďovacej fázy prestížnej súťaže.