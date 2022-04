NBA: Štart Stephena Curryho v play off je naďalej otázny

San Francisco 13. apríla (TASR) - Štart Stephena Curryho v sobotňajšom prvom zápase play off basketbalovej NBA je naďalej otázny. Jeho Golden State Warriors privítajú Denver, Curry bude však možno svojmu mužstvu chýbať pre zranenie väzov v ľavej nohe. Tridsaťštyriročný hráč už trénoval individuálne a tento týždeň by sa mohol pripojiť k tímu.



"Pracuje na tom. Mení sa to doslova každým dňom. Zajtra preberieme s tímom stratégiu, budeme mať tréning a posúdime, ako je na tom Steph," uviedol v utorok pre AP kormidelník Steve Kerr. Curry sa zranil 16. marca na domácej palubovke proti Bostonu (88:110). Vo štvrtok by sa mohol so svojimi spoluhráčmi zúčastniť na tréningovom zápase. "Celý tím bude potrebovať modelovaný zápas, keďže sme predtým hrali každý druhý deň a odrazu máme šesťdňovú prestávku. Bolo by nezodpovedné nasadiť Stepha do play off bez toho, aby toto absolvoval," dodal Kerr.



Golden State obsadili v tabuľke Západnej konferencie tretie miesto a do vyraďovacej fázy postúpili prvýkrát po troch rokoch. Vtedy sa prebojovali až do finále, v ktorom nestačili na Toronto 2:4 na zápasy.