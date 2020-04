NBA: Štvorica hráčov Brooklynu je po karanténe bez príznakov ochorenia

New York 2. apríla (TASR) - Štyria basketbalisti klubu Brooklyn Nets, ktorí mali pozitívne testy na nový koronavírus, sú po 14-dňovej karanténe bez príznakov ochorenia. Informoval o tom generálny manažér klubu zámorskej NBA Sean Marks.



Jedným z nakazených hráčov bol aj hviezdny krídelník Kevin Durant. Podľa Marksa všetci členovia organizácie zostávajú v domácej izolácii, aby zabránili šíreniu vírusu. Brooklyn hral naposledy 10. marca na palubovke Los Angeles Lakers (104:102), o dva dni neskôr mal nastúpiť v San Franciscu proti Golden State Warriors, no keďže Rudy Gobert z Utahu mal pozitívny test na koronavírus, vedenie súťaže okamžite prerušilo sezónu.



V USA evidovali do štvrtkového rána SELČ vyše 215.000 prípadov ochorenia COVID-19 a viac ako 5100 ľudí chorobe podľahlo. Celosvetovo je v 203 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 935-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 47.000 osôb.