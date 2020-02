NBA: Štyri tímy si vymenili 12 hráčov, Capela z Houstonu do Atlanty

Houston 5. februára - Basketbalové tímy Houston Rockets, Denver Nuggets, Atlanta Hawks a Minnesota Timberwolves sa postarali o najrozsiahlejšiu výmenu v NBA za uplynulých 20 rokov, vymenili si celkovo 12 hráčov. Najvýznamnejší je presun švajčiarskeho pivota Clinta Capelu, doteraz tretí najlepšie zarábajúci hráč Houstonu bude obliekať dres Atlanty.



Capela zaznamenal v prebiehajúcej sezóne 14 bodov aj doskokov na zápas, no zároveň vynechal 11 duelov pre problémy s nohou a Houston má v nich kladnú bilanciu 10:1. Texaský klub jeho uvoľnením získal priestor pod platovým stropom, očakáva sa, že ho využije v najbližších hodinách na príchod špičkového krídelníka. Uzávierka výmen je vo štvrtok večer SEČ. Rovnakým smerom ako Capela odišiel aj ďalší pivot, brazílsky veterán Nene.



Denver, ktorý je zo zúčastnenej štvorice najvyššie v tabuľke, získal od Houstonu výber v 1. kole najbližšieho draftu a aktuálne zraneného trojkára Geralda Greena. Do Minnesoty pustil Malika Beasleyho a Juana Hernangomeza a získal za nich Shabazza Napiera, Noaha Vonleha a Keitu Bates-Diopa.



Minnesota získala z Atlanty Evana Turnera a do Houstonu poslala Jordana Bella. Správu zverejnil server ESPN.