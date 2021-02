NBA: Súťaže zručnosti pred duelom All Star sa uskutočnia 7. marca

Atlanta 18. februára (TASR) - Súťaže zručnosti pred Zápasom hviezd basketbalovej NBA sa v Atlante uskutočnia 7. marca. Vo štvrtok to potvrdilo vedenie súťaže.



Sedemdesiata edícia All Star Game sa podľa predsezónnych propozícií nemala v prebiehajúcej sezóne konať, no po dohode NBA s hráčskou asociáciou NBAPA prišlo k zmene. Konanie exhibičného podujatia počas pandémie koronavírusu kritizovali viaceré hviezdy ligy ako LeBron James, Jannis Antetokunmpo, či James Harden.