V NBA by pred play off mohli odohrať osem zápasov základnej časti

Washington 4. júna (TASR) – Tímy basketbalovej NBA by pred plánovaným dokončením sezóny vyraďovacou časťou mohli odohrať ešte minimálne osem duelov základnej časti. Nemalo by sa tak po vzore hokejovej NHL pokračovať v sezóne ihneď zápasmi play off.



Americké médiá už informovali, že vedenie NBA sa chystá dokončiť ročník prerušený pandémiou koronavírusu v komplexe spoločnosti Disney v Orlande za účasti 22 z 30 účastníkov súťaže. Liga by mala opäť pokračovať koncom júla. Plán však musia ešte schváliť majitelia klubov a zástupcovia hráčskej asociácie. Finálová séria by mala vyvrcholiť až v polovici októbra. Správu priniesla agentúra DPA.