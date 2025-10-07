Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Topič absolvoval operáciu a na svoj debut si opäť bude musieť počkať

Na snímke Nikola Topič. Foto: TASR/AP

Predsezónna príprava mala byť kľúčovým bodom pre Topiča, ktorý je jediným prírastkom na súpiske víťaza uplynulého ročníka NBA.

Oklahoma City 7. októbra (TASR) - Basketbalista Nikola Topič z klubu zámorskej NBA Oklahoma City Thunder bude svojmu tímu chýbať najmenej štyri týždne. Dvadsaťročný Srb v pondelok absolvoval operáciu v oblasti slabín.

Predsezónna príprava mala byť kľúčovým bodom pre Topiča, ktorý je jediným prírastkom na súpiske víťaza uplynulého ročníka NBA. Srbského rozohrávača si Oklahoma vybrala v minuloročnom drafte z 12. miesta, nováčikovskú sezónu však neabsolvoval pre roztrhnutý skrížený väz. Na svoj debut v NBA si tak opäť bude musieť počkať. Jeho stav zhodnotia kluboví doktori najneskôr o šesť týždňov.
