Topič absolvoval operáciu a na svoj debut si opäť bude musieť počkať
Predsezónna príprava mala byť kľúčovým bodom pre Topiča, ktorý je jediným prírastkom na súpiske víťaza uplynulého ročníka NBA.
Autor TASR
Oklahoma City 7. októbra (TASR) - Basketbalista Nikola Topič z klubu zámorskej NBA Oklahoma City Thunder bude svojmu tímu chýbať najmenej štyri týždne. Dvadsaťročný Srb v pondelok absolvoval operáciu v oblasti slabín.
Predsezónna príprava mala byť kľúčovým bodom pre Topiča, ktorý je jediným prírastkom na súpiske víťaza uplynulého ročníka NBA. Srbského rozohrávača si Oklahoma vybrala v minuloročnom drafte z 12. miesta, nováčikovskú sezónu však neabsolvoval pre roztrhnutý skrížený väz. Na svoj debut v NBA si tak opäť bude musieť počkať. Jeho stav zhodnotia kluboví doktori najneskôr o šesť týždňov.
