NBA: Toronto je krok od postupu, Brooklyn zdolalo 117:92

1. kolo play off NBA:



štvrťfinále Východnej konferencie - 3. zápas:



Brooklyn - Toronto 92:117

/stav série: 0:3/

Orlando 21. augusta (TASR) - Úradujúcim šampiónom basketbalovej NBA Toronto Raptors chýba už iba posledný krok k postupu do 2. kola play off. V piatok zdolali Brooklyn Nets aj do tretice, tento raz 117:92.Najlepším strelcom duelu bol kamerunský pivot Toronta Pascal Siakam, ktorý si pripísal 26 bodov. Rozohrávač Fred VanVleet pridal 22, keď premenil 6 z 10 trojkových pokusov. Najlepším strelcom v tíme zraneniami a koronavírusom zdecimovaného Brooklynu bol s 23 bodmi Tyler Johnson, ktorý v základnej zostave nahradil Joea Harrisa. Ten opustil "bublinu" v Orlande z rodinných dôvodov.