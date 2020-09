NBA: Toronto neobháji titul, v rozhodujúcom zápase podľahlo Bostonu

NBA - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie

siedmy zápas:



TORONTO RAPTORS - BOSTON CELTICS 87:92 (27:26, 19:24, 25:22, 16:20)



Najviac bodov: VanVleet 20, Lowry 16, Ibaka 14 - Tatum 29 (12 doskokov), Brown 21, Smart 16



/konečný stav série: 3:4, Boston postúpil do konferenčného finále/





semifinále Západnej konferencie

piaty zápas:



LOS ANGELES CLIPPERS - DENVER NUGGETS 105:111 (28:23, 28:21, 24:29, 25:38)



Najviac bodov: Leonard 36, George 26, Morris 12 - Murray 26, Jokič 22 (14 doskokov), Millsap 17



/stav série: 3:2/

Orlando 12. septembra (TASR) - Basketbalisti Toronta Raptors neobhája titul v zámorskej NBA. S účinkovaním v play off sa rozlúčili už v 2. kole, keď v siedmom zápase semifinále Východnej konferencie podľahli Bostonu 87:92. Celtics ťažili z výborného výkonu Jaysona Tatuma, autora 29 bodov, 12 doskokov a 7 asistencií.Boston sa do konferenčného finále prebojoval tretíkrát v priebehu štyroch rokov, jeho ďalším súperom bude Miami Heat.uviedol Tatum. Tréner Toronta Nick Nurse priznal, že séria jeho tímu nevyšla podľa predstáv.V semifinále Západnej konferencie prehrali Los Angeles Clippers v piatom dueli s Denverom Nuggets 105:111. Kalifornčania viedli v druhej štvrtine už o 16 bodov, ani to im však nestačilo, aby využili prvú príležitosť na spečatenie postupu. V drese Clippers zažiaril 36-bodový Kawhi Leonard. Denver, ktorý znížil stav série na 2:3, potiahlo trio Jamal Murray (26 bodov), Nikola Jokič (22 + 14 doskokov) a Paul Millsap (17 bodov)." poznamenal Murray.