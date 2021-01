NBA: Toronto prehralo o bod v Portlande, prvá domáca výhra Washingtonu

Sumáre NBA:



CHARLOTTE HORNETS - NEW YORK KNICKS 109:88 (31:25, 26:25, 25:18, 27:20)

Najviac bodov: Hayward 34, Graham 19, Washington a Miles Brigges po 13 - Knox 19 (5 trojok), Payton 15, Rivers 13



CLEVELAND CAVALIERS - MEMPHIS GRIZZLIES 91:101 (27:24, 19:23, 25:30, 20:24)

Najviac bodov: Drummond 19 (14 doskokov), Osman a Dotson po 14 - Brooks 21, Clarke 15, T. Jones 13



ORLANDO MAGIC - MILWAUKEE BUCKS 99:121 (23:25, 31:38, 28:23, 17:35)

Najviac bodov: Vučevič 28 (13 doskokov), A. Gordon 21, Cole Anthony 12 - Antetokunmpo 22, Middleton (10 doskokov) a Portis po 20



WASHINGTON WIZARDS - PHOENIX SUNS 128:107 (29:15, 39:27, 36:36, 24:29)

Najviac bodov: Beal 34, Bertans 18, Neto 16 - Booker 33, Mikal Bridges a Paul (11 asistencií) po 14



ATLANTA HAWKS - PHILADELHPIA 76ERS 112:94 (28:32, 37:18, 32:15, 15:29)

Najviac bodov: Trae Young 26, Hunter a Goodwin po 15 - Embiid 24 (11 doskokov), Joe 18, Maxey 15



PORTLAND TRAIL BLAZERS - TORONTO RAPTORS 112:111 (21:32, 34:28, 21:26, 36:25)

Najviac bodov: McCollum 30 (5 trojok), Lillard 23, Carmelo Anthony 20 - Siakam 22 (13 doskokov, 10 asistencií), Boucher 20, Anunoby a Lowry po 18



SACRAMENTO KINGS - INDIANA PACERS 127:122 (30:30, 35:34, 32:29, 30:29)

Najviac bodov: Barnes 30, Fox 21, Hield 18 (6 trojok) - Sabonis 28 (11 doskokov), Brogdon 24, Oladipo a McDermott po 21



Duel Dallas - New Orleans odložili

Washington 12. januára (TASR) - Basketbalisti Washingtonu Wizards prekvapujúco zdolali Phoenix Suns 128:107 v utorkovom zápase NBA a pripísali si prvé domáce víťazstvo v sezóne. Dokázali to navyše bez zraneného hviezdneho rozohrávača Russella Westbrooka. Ich ťahúňom bol Bradley Beal, ktorý nazbieral 34 bodov, deväť asistencií a osem doskokov.Washington uspel doma až na šiesty pokus. "," povedal podľa TSN Beal. Phoenix odštartoval sezónu výborne, dokonca chvíľu viedol Západnú konferenciu, no v krátkom čase neuspel už druhýkrát na palubovke tímu zo spodnej časti tabuľky východu. Prehral v Detroite a vo Washingtone ani raz v zápase neviedol. "," povedal najlepší strelec Suns s 33 bodmi Devin Booker.Philadelphia musela opäť odohrať duel vo výrazne oslabenej zostave a proti Atlante si pripísala tretiu prehru za sebou - 94:112. Do zostavy 76ers sa vrátil pivot Joel Embiid, ktorý zaznamenal 24 bodov a 11 doskokov, no pre ochranný protokol mal donedávna vedúci tím ligy na súpiske iba deväť hráčov. Tréner Philadelphie Doc Rivers sa však po zápase nevyhováral na nepriazeň osudu: "Charlotte Hornets si poradilo s New Yorkom 109:88 a zvíťazilo štvrtýkrát za sebou. Takúto sériu pritom nezaznamenalo počas celej predchádzajúcej sezóny. Streleckým lídrom mužstva bol Gordon Hayward s 34 bodmi.Šampión NBA z roku 2019 Toronto Raptors sa naďalej trápi. V Portlande viedol aj o 17 bodov, no napokon prehral najtesnejším rozdielom 111:112. Z úvodných desiatich duelov tak má bilanciu 2:8. Najlepším strelcom víťazov bol CJ McCollum, ktorý dal 30 bodov a premenil aj záverečný kôš 9,6 sekundy pred koncom, ktorým otočil skóre. Poslednú akciu zápasu mali v rukách hráči Toronta, no Pascal Siakam neuspel. Kamerunského pivota tak nemohlo potešiť ani prvé triple double v kariére, nazbieral 22 bodov, 13 doskokov a 10 asistencií. Hráčov z Oregonu nevyviedlo z rytmu ani svalové zranenie pivota Jusufa Nurkiča, ktorý odstúpil z duelu v priebehu prvého polčasu a zvíťazili tretíkrát v rade.Duel Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans pre vysoký počet nakazených hráčov odložili.