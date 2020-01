NBA: Toronto v San Antoniu vzdalo úctu Bryantovi a potom zvíťazilo

výsledky:

Denver - Houston 117:110,

San Antonio - Toronto 106:110,

Atlanta - Washington 152:133,

Memphis - Phoenix 114:109,

New Orleans - Boston 123:108,

New York - Brooklyn 110:97,

Orlando - LA Clippers 97:112,

Portland - Indiana 139:129

New York 27. januára (TASR) - V tieni úmrtia Kobeho Bryanta sa odohralo osem duelov basketbalovej NBA. V zápase medzi San Antoniom a Torontom sa hráči dohodli, že neodohrajú úvodné dva útoky. Oba tímy tak obetovali 24 sekúnd, čo je číslo, ktoré nosil slávny hráč Lakers na drese. Toronto zvíťazilo o štyri body 110:106, keď v prvej štvrtine viedlo už o 19.Domáci dokázali v tretej štvrtine manko vymazať a ísť do vedenia, no záver patril opäť obhajcovi titulu, ktorý natiahol víťaznú šnúru na sedem duelov. Toronto potiahol pivot Pascal Siakam s 35 bodmi.Svojho prvého víťazstva v NBA v živote sa dočkal najvyššie draftovaný hráč roku 2019 Zion Williamson, ktorý pomohol New Orleans 21 bodmi k triumfu 123:108 nad Bostonom. Ešte o štyri viac si pripísal jeho spoluhráč Jrue Holiday. Celtics nepomohlo ani 35 bodov Kembu Walkera.Portland na domácej palubovke zdolal Indianu 139:129, Damian Lillard k tomu prispel 50 bodmi, 13 asistenciami a 6 doskokmi.