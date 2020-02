NBA: Toronto vyhralo v Indiane a natiahlo rekordnú šnúru na 13 zápasov

NBA - sumáre:



PHILADELPHIA 76ERS - MEMPHIS GRIZZLIES 119:107 (26:25, 32:19, 39:22, 22:41)



Najviac bodov: Korkmaz 34 (7 trojok), Simmons 22 (10 asistencií), T. Harris 21 - Morant 15, Valančiunas 14 (10 doskokov), T. Jones 13







WASHINGTON WIZARDS - DALLAS MAVERICKS 119:118 (29:33, 33:31, 30:29, 27:25)



Najviac bodov: Beal 29, Bertans 20 (5 trojok), Hačimura 17 - Seth Curry 20, Hardaway 19, Brunson 15







BOSTON CELTICS - ATLANTA HAWKS 112:107 (28:26, 26:29, 33:18, 25:34)



Najviac bodov: Tatum 32 (7 trojok), Kanter (15 doskokov) a Langford po 16 - J. Collins 30 (10 doskokov), Huerter 25, Goodwin 21







INDIANA PACERS - TORONTO RAPTORS 106:115 (31:36, 32:28, 20:23, 23:28)



Najviac bodov: Sabonis 19 (16 doskokov), Brogdon 16, Oladipo 15 - Ibaka 22 (10 doskokov), VanVleet 20, T. Davis 17







OKLAHOMA CITY THUNDER - DETROIT PISTONS 108:101 (29:24, 23:23, 26:21, 30:33)



Najviac bodov: Paul 22, Gilgeous-Alexander 21, Gallinari 19 - R. Jackson 28, Wood 27 (12 doskokov), Maker 19







PHOENIX SUNS - HOUSTON ROCKETS 127:91 (46:26, 19:29, 32:18, 30:18)



Najviac bodov: Oubre 39 (7 trojok), Booker 33, Diallo 14 - Harden 32 (5 trojok), Rivers 14, McLemore 13







SACRAMENTO KINGS - MIAMI HEAT 105:97 (30:28, 22:22, 31:26, 22:21)



Najviac bodov: Bogdan Bogdanovič 23 (6 trojok), Hield 21 (5 trojok), Fox 16 - Adebayo 26, D. Robinson 18 (6 trojok), Nunn 16







UTAH JAZZ - PORTLAND TRAIL BLAZERS 117:114 (32:38, 26:34, 30:17, 29:25)



Najviac bodov: Bojan Bogdanovič 27, Conley 18, Gobert (14 doskokov) a Mitchell po 16 - Lillard 42 (8 trojok), McCollum 27 (5 trojok), Trent 16

New York 8. februára (TASR) - Basketbalisti Toronta si v zámorskej NBA pripísali trináste víťazstvo za sebou a opäť tak vylepšili klubový rekord. V noci na sobotu triumfovali na palubovke Indiany 115:106, hoci nastúpili bez Marca Gasola i Normana Powella a duel nedohral ani zranený Kyle Lowry. Lídrom bol Serge Ibaka s 22 bodmi a 10 doskokmi.Šiesty triumf v sérii zaznamenal Boston, ktorý doma zdolal Atlantu 112:107. Jayson Tatum sa v drese víťazov blysol siedmimi úspešnými trojkami a spolu nazbieral 32 bodov. Bol to už jeho ôsmy duel s minimálne dvadsiatimi bodmi. Enes Kanter pridal 16 bodov a 15 doskokov, Romeo Langford z lavičky nastrieľal rovnako 16 bodov.tešil sa Langford.Bradley Beal rozradostnil Washington víťazným košom 0,2 sekundy pred koncom, keď ho perfektne našiel prihrávkou z autu náhradník Troy Brown. Wizards tak zdolali Dallas Mavericks bez Luku Dončiča 119:118.povedal po zápase sklamaný tréner Dallasu Rick Carlisle.Turecký krídelník Furkan Korkmaz zaznamenal kariérne maximum 34 bodov a pomohol Philadelphii zdolať o play off tuho bojujúci Memphis 119:107. Grizzlies sa držia na ôsmej priečke na západe o dva a pol zápasu pred Portlandom. Trail Blazers nedokázali uspieť na palubovke Utahu, hoci na začiatku tretej štvrtiny viedli ešte o 13 bodov. Jazz prežili aj 42-bodový zápis Damiana Lillarda a ukončili päťzápasovú sériu prehier.Hráči Sacramenta nastrieľali 19 trojok a vďaka tomu vyhrali doma nad Miami 105:97. Hosťom chýbal pre problémy s ramenom ich líder Jimmy Butler. Houstonu chýbal Russell Westbrook, ktorý nehráva dva zápasy v dvoch dňoch a Rockets prekvapujúco hladko prehrali vo Phoenixe.