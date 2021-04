NBA: Toronto zdolalo Golden State, Utah doma vyhral 21-krát v sérii

NBA - výsledky:

Toronto - Golden State 130:77,

Boston - Houston 118:102,

New York - Dallas 86:99,

Indiana - Charlotte 97:114,

Memphis - Minnesota 120:108,

New Orleans - Atlanta 103:126,

Utah - Chicago 113:106,

Phoenix - Oklahoma City 140:103,

Portland - Milwaukee 109:127,

Sacramento - Los Angeles Lakers 94:115

New York 3. apríla (TASR) - Vedúci tím basketbalovej NBA Utah Jazz zvíťazil doma nad Chicagom Bulls 113:106. Pripísal si už 21. víťazstvo v sérii na vlastnej palubovke. Najlepším strelcom duelu bol s 26 bodmi v drese Utahu Donovan Mitchell.Toronto Raptors zdolalo doma Golden State o 53 bodov 130:77 a prekonalo klubový rekord, nikdy v histórii nedokázalo predtým vyhrať takým veľkým rozdielom. Šampiónom súťaže z roku 2019 sa pritom nedarí, patrí im až 11. priečka vo Východnej konferencii. Na posledné postupové miesto do play in strácajú jeden duel.