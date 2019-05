NBA: Toronto zdolalo Milwaukee a premiérovo postúpilo do finále

3. kolo play off NBA

6. zápas finále Východnej konferencie:



TORONTO RAPTORS - MILWAUKEE BUCKS 100:94 (18:31, 25:19, 28:26, 29:18)



Najviac bodov: Leonard 27 (17 doskokov), Siakam 18, Lowry 17 - Antetokounmpo 21 (11 doskokov), Lopez 18, Middleton 14, 20.478 divákov



/konečný výsledok série 4:2, Toronto postúpilo do finále/

Toronto 26. mája (TASR) - Basketbalisti Toronta Raptors premiérovo postúpili do finále NBA. V noci na nedeľu na vlastnej palubovke zdolali v šiestom stretnutí 3. kola play off Milwaukee Bucks 100:94 a v sérii zvíťazili 4:2. Hrdinom domácich sa stal Kawhi Leonard, ktorý nastrieľal 27 bodov, pridal 17 doskokov a 7 asistencií. Vo finále sa Toronto stretne s obhajcami Golden State Warriors, ktorí sa pokúsia získať tretí titul za sebou.Milwaukee duel rozbehlo dobre, ešte v tretej štvrtine viedlo o pätnásť bodov. Doplatilo však na výpadok v závere tretej časti hry a úvod štvrtej 12-minútovky, keď Toronto otočilo vývoj vďaka sérii 26:3.povedal podľa agentúry AP Kyle Lowry, autor 17 bodov.Bucks môže výsledok série mrzieť o to viac, že po prvých dvoch domácich zápasoch viedli 2:0. Ich najväčšiu hviezdu Giannisa Antetokounmpa mrzí najmä tretí zápas, ktorý prehrali až v predĺžení:Raptors pretrhli smolu v play off po troch rokoch, keď vždy boli nad ich sily hráč Clevelandu na čele s LeBronom Jamesom. Pred týmto ročníkom získali Leonarda zo San Antonia a ukázalo sa, že vedenie klubu spravilo dobrý krok.pochválil svoju akvizíciu prezident klubu Masai Ujiri.Jeho tím však čaká náročná úloha. Golden State Warrios vládnu profilige od sezóny 2014/2015. Odvtedy ani raz nechýbali vo finále, pričom trikrát získali titul, iba v roku 2016 sa tešil Cleveland.povedal tréner Toronta Nick Nurse.