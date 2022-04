NBA: Tréner Finch podpísal novú zmluvu s Minnesotou

Minnesota 12. apríla (TASR) - Americký basketbalový tréner Chris Finch podpísal v utorok s Minnesotou Timberwolves nový niekoľkoročný kontrakt. Päťdesiatdvaročný kouč zaistil v prebiehajúcej sezóne mužstvu účasť v play in zámorskej NBA, o účasť vo vyraďovacej fáze zabojuje Minnesota s Los Angeles Clippers.



"Iniciovali to oni. Myslím si, že to odzrkadlilo atmosféru a fungovanie v tomto klube. Všetko ide tak ako má, baví ma byť členom Timberwolves," uviedol pre AP Finch, ktorý do tímu prišiel uprostred minulej sezóny a na lavičke nahradil Ryana Saundersa. Na novej zmluve sa s tímom dohodli aj jeho asistenti.



"V tejto oblasti sú náročné rozhodnutia, toto k nim však nepatrilo. Tréner odvádza skvelú prácu, výsledky hovoria jasne," dodal výkonný viceprezident klubu Sachin Gupta. Finch bol v minulosti asistent v Toronte, New Orleans, Denveri či Houstone. Jeho súčasné mužstvo malo v základnej časti tejto sezóny priemer 115,9 bodu na zápas, najvyšší v lige.