NBA: Tréner Kerr z Golden State za protesty s pokutou 25.000 USD

New York 8. januára (TASR) - Vedenie basketbalovej NBA potrestalo pokutou 25.000 dolárov trénera Steva Kerra z Golden State Warriors. Päťdesiatštyriročný kormidelník pyká za verbálny útok na rozhodcov a neskoré opustenie ihriska po vylúčení v zápase so Sacramentom Kings.



Kerr sa neudržal na uzde krátko pred koncom druhej štvrtiny súboja, ktorý Warriors prehrali 98:111. Protestoval u arbitrov po zákroku DaAarona Foxa zo Sacramenta a žiadal odpískanie faulu. Dostal za to prvú technickú chybu, ale neupokojil sa, pokračoval v protestoch a dostal druhú, resp. ho vykázali z lavičky. Bolo to pre neho len tretie vylúčenie v trénerskej kariére. Golden State Warriors, ktorí päťkrát za sebou vyhrali Západnú konferenciu sú momentálne druhým najhorším tímom súťaže. Na konte majú iba deväť víťazstiev a 29 prehier. Informovala agentúra AFP.