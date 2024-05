Tréner Kidd sa dohodol s Dallasom na predĺžení kontraktu

Dallas 6. mája (TASR) - Klub basketbalovej NBA Dallas Mavericks sa dohodol s trénerom Jasonom Kiddom na predĺžení kontraktu o nešpecifikovanú dlhšiu dobu. Informáciu zverejnil tesne pred štartom série 2. kola play off Západnej konferencie, v ktorej Dallas nastúpi proti Oklahome City.



O Kiddovi sa začalo špekulovať ako o možnom nástupcovi Darvina Hama na lavičke Los Angeles Lakers, v kalifornskom tíme už v minulosti pôsobil ako asistent. "Sme nadšení, že Jason Kidd bude viesť tím aj v nadchádzajúcich rokoch. Priniesol do tímu skúsenosti a znalosti, ktoré sa nedajú ľahko nahradiť," vyhlásil generálny manažér tímu Nico Harrison podľa AP.



Dallas vstúpil do vyraďovacej časti ako nasadená päťka. V 1. kole vyradil štvorku Los Angeles Clippers 4:2 na zápasy a čaká ho najlepší tím západu po základnej časti.