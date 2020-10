NBA: Tréner Rivers mieri na lavičku Philadelphie

Philadelphia 2. októbra (TASR) - Tréner Doc Rivers by mal v novej sezóne basketbalovej NBA viesť klub Philadelphia 76ers. Podľa ESPN sa so Sixers dohodol na spolupráci iba tri dni po tom, čo oznámil odchod z tímu Los Angeles Clippers. Vedenie Philadelphie zatiaľ jeho príchod oficiálne nepotvrdilo.



Päťdesiatosemročný Rivers sa podľa ESPN dohodol so Sixers na päťročnom kontrakte. Na lavičke Clippers skončil po tom, ako jeho tím nepostúpil do finále play off Západnej konferencie. V mužstve pôsobil od roku 2013, keď prišiel z Bostonu Celtics. V roku 2008 získal so Celtics majstrovský titul. Predtým trénoval v zámorskej profilige aj Orlando Magic.