Tréner Thibodeau skončil na lavičke New Yorku Knicks

New York 3. júna (TASR) - Vedenie klubu zámorskej basketbalovej NBA New York Knicks odvolalo Toma Thibodeaua z funkcieho hlavného trénera. Stalo sa tak iba niekoľko dní po prvom postupe tímu do finále Východnej konferencie po 25 rokoch.



O odvolaní trénera informovali v utorok ESPN aj agentúra AP. O prepustení Thibodeaua mal rozhodnúť prezident klubu Leon Rose, ktorému tento krok schválil majiteľ Jim Dolan. Knicks prehrali v konferenčnom finále s Indianou 2:4 na zápasy, v šiestom dueli podľahli Pacers 108:125.



Thibodeau priviedol New York do play off v štyroch z piatich sezón na lavičke. Šesťdesiatsedemročný Američan predtým trénoval v NBA v pozícii hlavného kormidelníka aj Boston Celtics, Chicago Bulls a Minnesotu Timberwolves. Dvakrát ho vyhlásili v NBA za Trénera roka (2011, 2021).