Tri kluby NBA udelili zákaz vstupu fanúšikom za zlé správanie

Washington 28. mája (TASR) - Basketbalové kluby NBA Philadelphia 76ers, New York Knicks a Utah Jazz zakázali vo štvrtok na neurčito vstup do haly fanúšikom, ktorí sa dopustili nevhodného správania voči hráčom v zápasoch play off v troch osobitných prípadoch.



Fanúšik Sixers dostal zákaz za hádzanie pukancov na Russella Westbrooka z Washingtonu, priaznivec Knicks za pľuvanec na Trae Younga z Atlanty a traja diváci v Utahu za slovné útoky na členov rodiny Ja Moranta z Memphisu.



"Návrat fanúšikov NBA do arén priniesol pre play off veľa nadšenia a energie. Je však veľmi dôležité, aby sme všetci preukázali úctu voči hráčom, funkcionárom a fanúšikom súpera. Budeme dôsledne presadzovať sprísnený kódex správania sa fanúšikov, aby sme zaistili bezpečné a úctivé prostredie pre všetkých zúčastnených," zverejnila NBA v oficiálnom stanovisku. Informovala agentúra AP.