Udeľovanie individuálnych cien NBA neovplyvní zápasy základnej časti

Washington 18. júla (TASR) - Vedenie basketbalovej NBA oznámilo, že proces udeľovania držiteľov individuálnych cien sa skončí ešte pred reštartom súťaže 30. júla. Osem zostávajúcich zápasov základnej časti tak nebude mať na výsledky vplyv.



Tradične sa čaká s vyhlásením prestížnych ocenení pre najužitočnejšieho hráča ligy, najlepšieho nováčika, či najlepšieho obrancu na koniec základnej časti, prerušenie súťaže pre pandémiu koronavírusu donútilo NBA k zmene. "Rozhodnutie nebrať do úvahy zvyšné zápasy vyplynulo zo snahy zaistiť férový proces pre hráčov a trénerov všetkých 30 tímov súťaže," zverejnila liga v oficiálnom stanovisku. Záver obnovenej sezóny NBA sa týka iba 22 z 30 účastníkov súťaže.



Kandidátom na obhajobu ocenenia MVP ligy je Jannis Antetokunmpo, ktorý je opäť lídrom vedúceho tímu súťaže Milwaukee Bucks. Jednotka minuloročného draftu Zion Williamson z New Orleansu sa zrejme nedočká ceny pre nováčika roku, keďže pre zranenie zatiaľ odohral iba 19 duelov. Trofej by si mal prevziať s najväčšou pravdepodobnosťou Ja Morant z Memphisu.