NBA: Utah doma s 19. výhrou v sérii, triple double Westbrooka

NBA - sumáre:

MILWAUKEE BUCKS - NEW YORK KNICKS 96:102 (25:32, 29:25, 23:24, 19:21)



Najviac bodov: Antetokunmpo 23 (10 doskokov), Nwora 21 (10 doskokov), Lopez (10 doskokov) a Connaughton po 12 - Burks (10 doskokov) a Barrett po 21, Quickley a Rose po 13





MINNESOTA TIMBERWOLVES - HOUSTON ROCKETS 107:129 (29:41, 19:33, 30:24, 29:31)



Najviac bodov: Towns (15 doskokov) a Edwards po 27, McDaniels 14 - Porter 25, Augustin 20, Brown a Olynyk po 16





WASHINGTON WIZARDS - DETROIT PISTONS 106:92 (33:22, 35:19, 11:34, 27:17)



Najviac bodov: Westbrook 19 (19 doskokov, 10 asistencií), Beal 17, Hačimura 14 - Ellington 15, Plumlee a Stewart po 11





SAN ANTONIO SPURS - CHICAGO BULLS 120:104 (33:20, 32:19, 31:34, 24:31)



Najviac bodov: Pöltl 20, DeRozan 17, Mills 16 - Vučevič 21, LaVine 18, White 13





NEW ORLEANS PELICANS - DALLAS MAVERICKS 112:103 (35:20, 18:33, 27:25, 32:25)



Najviac bodov: Williamson 38, Alexander-Walker 20, Ingram 19 - Hardaway 30, Brunson 24, Marjanovič (11 doskoov), Burke a Kleber po 13





OKLAHOMA CITY THUNDER - BOSTON CELTICS 94:111 (25:21, 27:26, 28:29, 14:35)



Najviac bodov: Maledon 22, Brown 21 (23 doskokov), K. Williams 12 - Tatum 27, J. Brown 25, Edwards a Pritchard po 12





UTAH JAZZ - MEMPHIS GRIZZLIES 126:110 (39:19, 31:34, 30:29, 26:28)



Najviac bodov: Mitchell 35, Clarkson 28, Gobert 16 (14 doskokov) - Anderson 16, Valančiunas (11 doskokov) a Brooks po 13





LOS ANGELES CLIPPERS - PHILADELPHIA 76ERS 122:112 (29:30, 36:30, 32:24, 25:28)



Najviac bodov: Leonard 28, George 24, Mann 23 - Harris 29, Green 17, Milton 16





SACRAMENTO KINGS - CLEVELAND CAVALIERS 100:98 (31:29, 18:19, 22:26, 29:24)



Najviac bodov: Fox 36, Barnes 16 (11 doskokov), Haliburton 13 - Sexton 26, Garland 18, Nance 17

New York 28. marca (TASR) - Basketbalisti Utahu Jazz zvíťazili v piatom stretnutí NBA v sérii. Druhýkrát za sebou zdolali doma Memphis, tentoraz 126:110, a majú najlepšiu bilanciu v celej lige. Utah uspel na domácej palubovke devätnástykrát za sebou, 35 bodmi sa na jeho výhre podieľal Donovan Mitchell. S 28 mu sekundoval Jordan Clarkson, Rudy Gobert si štatistiky zlepšil o 16 bodov a 14 doskokov.Philadelphia ako líder Východnej konferencie neuspela po štyroch dueloch, na palubovke Los Angeles Clippers podľahla 112:122. V druhom zápase za sebou prehralo Milwaukee, ktoré v domácej aréne nestačilo na New York 96:102. Washington uštedril Detroitu štvrtú prehru za sebou a celkovo už 33. v ročníku. Druhý najslabší tím celej súťaže zdolal 106:92 aj vďaka triple double Russella Westbrooka, ktorý zaznamenal 19 bodov, 19 doskokov a 10 asistencií.Zion Williamson z New Orleans odohral už 23. zápas za sebou, v ktorom si pripísal na konto 20 a viac bodov. Tentoraz sa na triumfe Pelicans nad oslabeným Dallasom podieľal 38 bodmi, z toho desať nastrieľal v záverečnej štvorminútovke. Dramatickú koncovku mal duel Sacramento - Cleveland (100:98), výhru domáceho tímu zariadil trojkou so zvukom klaksónu Harrison Barnes. Kings ťahajú svoju najdlhšiu víťaznú sériu v sezóne, ktorá ráta štyri duely.