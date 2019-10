Utah Jazz ponúkol trénerovi Snyderovi dlhodobý kontrakt

Salt Lake City 20. októbra (TASR) - Klub zámorskej basketbalovej NBA Utah Jazz sa dohodol so svojim trénerom Quinom Snyderom na predĺžení zmluvy. Ta súčasná mala vypršať v lete 2021.



Päťdesiatdvaročný Snyder si za svoju prácu vyslúžil predĺženie platnosti kontraktu už druhýkrát v priebehu troch rokov.



Utah v uplynulých troch sezónach postúpil do play off. Po letnom príchode Mika Conleyho z Memphisu môže v budúcom ročníku pomýšľať aj na najvyššie priečky. Správu priniesol server ESPN.