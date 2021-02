Utah natiahol víťaznú sériu, poradil si aj s LA Clippers

Výsledky NBA:



Orlando - New York 107:89



Boston - Atlanta 114:122



Philadelphia - Houston 118:113



Chicago - Detroit 105:102



Minnesota - Indiana 128:134 pp



Washington - Denver 130:128



Memphis - Oklahoma City 122:113



New Orleans - Portland 124:126



Golden State - Miami 120:112 pp



Los Angeles Clippers - Utah 96:114



Charlotte - Chicago - odložené



Cleveland - San Antonio - odložené



Dallas - Detroit - odložené

New York 18. februára (TASR) - Najlepší tím základnej časti basketbalovej NBA Utah Jazz zvíťazil v noci na štvrtok na palubovke Los Angeles Clippers 114:96 a natiahli sériu triumfov už na deväť zápasov. K úspechu hostí prispeli Donovan Mitchell 24 bodmi a Rudy Gobert 23 bodmi a 20 doskokmi.Výbornú formu potvrdil aj Portland, ktorý vyhral na palubovke New Orleans Pelicans 126:124 a dosiahol šieste víťazstvo v rade. Damian Lillard sa na triumfe podieľal 43 bodmi, bol aj autorom kľúčovej trojky 16,5 sekundy pred koncom, ktorou dostal Trail Blazers do rozhodujúceho vedenia. Pripísal si aj 16 asistencií.