NBA: Utah natiahol víťaznú šnúru na sedem zápasov

PHOENIX SUNS - PHILADELPHIA 76ERS 120:111 (23:28, 30:25, 33:28, 34:30)

Najviac bodov: Booker 36, Paul 18 (10 asistencií), Šarič 15 - Embiid 35, T. Harris a Simmons po 18



ATLANTA HAWKS - INDIANA PACERS 113:125 (26:27, 32:35, 29:22, 26:41)

Najviac bodov: Capela 24 (10 doskokov), Gallinari 20, Collins a Reddish po 18 - McDermott 26, Turner 19 (10 doskokov), Brogdon a A. Holiday po 18



NEW YORK KNICKS - HOSTON ROCKETS 121:99 (30:25, 33:22, 24:28, 34:24)

Najviac bodov: Randle a Quickley po 22, Rose 16 - Wall 26, E. Gordon 24, S. Brown a Nwaba po 11



GOLDEN STATE WARRIORS - BROOKLYN NETS 117:134 (28:37, 23:29, 31:42, 35:26)

Najviac bodov: Stephen Curry 27, Wiggins a Oubre (10 doskokov) po 17 - Irving 23, Durant 20, Harden 19 (16 asistencií, 5 trojok)



UTAH JAZZ - MIAMI HEAT 112:94 (18:21, 29:21, 31:15, 34:37)

Najviac bodov: Mitchell 26, Bojan Bogdanovič 19, Gobert 16 (12 doskokov) - Nunn 23, Butler a Strus po 15

New York 14. februára (TASR) - Basketbalisti Brooklynu Nets zvíťazili v noci na nedeľu na palubovke Golden State Warriors 134:117 v zápase NBA. Do zostavy hostí sa po trojzápasovej absencii pre ochranný protokol vrátil Kevin Durant a svojmu predchádzajúcemu zamestnávateľovi dal 20 bodov. Najlepším strelcom víťazov bol Kyrie Irving s 23 bodmi, domácim nestačilo 27 bodov Stephena Curryho.Durant sa predstavil premiérovo na palubovke Golden State od svojho odchodu, nevrátil sa však do arény v Oaklande, ale prvýkrát zavítal do Chase Centra v San Franciscu. Pre pandémiu koronavírusu v hale neboli diváci, preto Durantov návrat sprevádzal oveľa menší rozruch, ako sa pôvodne predpokladalo.povedal podľa AFP Durant, ktorý priviedol Golden State k titulom v rokoch 2017 a 2018 a v oboch prípadoch získal cenu MVP finále.Líder ligy Utah Jazz si poradil aj s finalistom súťaže uplynulého ročníka Miami Heat a po výhre 112:94 natiahol víťaznú šnúru na sedem zápasov. Streleckým lídrom družstva bol Donovan Mitchell s 26 bodmi.Rudy Gobert pridal double double 16 bodov a 12 doskokov. Utah zvíťazil v 18 z uplynulých 19 zápasov a na rozdiel od predchádzajúcich stretnutí tentokrát nepotreboval predviesť žiadnu streleckú explóziu spoza trojkového oblúka.pripomenul Gobert.Vedúci tím Východnej konferencie Philadelphia 76ers prehral druhé stretnutie za sebou. Nestačil na Phoenix 111:120. Klub z Arizony uspel už v piatom stretnutí v sérii. Devin Booker nazbieral 36 bodov, Chris Paul pridal k 18 bodom aj 10 asistencií. Phoenix však ukázal, že má kvalitu aj na striedačke. Náhradníci Suns zdolali hráčov z lavičky Sixers v pomere 49:20.vyzdvihol kvality svojho tímu Booker.