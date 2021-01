NBA: Utah si poradil s Dallasom a vyhral jedenásty duel v sérii

CHARLOTTE HORNETS - INDIANA PACERS 108:105 (32:28, 32:32, 25:20, 19:25)

najviac bodov: Washington a Rozier (5 trojok) po 19, LaMelo Ball 16 - Sabonis 22 (11 doskokov), Brogdon 21, Turner 20



WASHINGTON WIZARDS - ATLANTA HAWKS 100:116 (22:31, 28:30, 21:28, 29:27)

najviac bodov: Westbrook a Beal po 26, Mathews 10 - Trae Young 41 (5 trojok), Collins 17, Capela 13 (14 doskokov)



NEW YORK KNICKS - CLEVELAND CAVALIERS 102:81 (19:17, 28:16, 25:22, 30:26)

najviac bodov: Quickley 24 (5 trojok), Barrett 24, Randle 16 - Garland 24, Sexton 17, J. Allen 15



TORONTO RAPTORS - SACRAMENTO KINGS 124:126 (24:36, 34:32, 33:36, 33:22)

najviac bodov: Siakam 32, VanVleet 26, Lowry 17 - Barnes 26, Fox 24, Hield 22 (5 trojok)



NEW ORLEANS PELICANS - MILWAUKEE BUCKS 131:126 (35:21, 33:24, 35:44, 28:37)

najviac bodov: Ingram 28, Lonzo Ball 27 (7 trojok), Bledsoe 25 (7 trojok) - Antetokunmpo 38 (11 doskokov), Jrue Holiday 22, Middleton a B. Lopez po 16



ORLANDO MAGIC - LOS ANGELES CLIPPERS 90:116 (26:26, 22:36, 23:28, 19:26)

najviac bodov: Ross 24, Vučevič 10, A. Gordon 9 - George 26, Leonard 24, Ibaka a Marcus Morris po 13



MINNESOTA TIMBERWOLVES - PHILADELPHIA 76ERS 94:118 (25:25, 23:28, 26:35, 20:30)

najviac bodov: Beasley 22, Edwards 15, Russell 14 - Embiid 37 (11 doskokov), T. Harris 17 (11 doskokov), Milton 13



OKLAHOMA CITY THUNDER - BROOKLYN NETS 125:147 (27:36, 32:40, 35:39, 31:32)

najviac bodov: Maledon (6 trojok) a Gilgeous-Alexander po 24, Diallo 18 - Irving a Harden (11 asistencií, 10 doskokov) po 25, J. Harris 20 (5 trojok)



SAN ANTONIO SPURS - DENVER NUGGETS 119:109 (37:30, 24:25, 26:31, 32:23)

najviac bodov: DeRozan 30 (10 asistencií), D. Murray 26, K. Johnson 19 - Jokič 35 (10 doskokov, 5 trojok), J. Murray 20, G. Harris 11



UTAH JAZZ - DALLAS MAVERICKS 120:101 (37:12, 24:33, 33:23, 26:33)

najviac bodov: Bojan Bogdanovič 32 (7 trojok), Clarkson 18, Gobert 17 (12 doskokov) - Dončič 25, Brunson 13, Finney-Smith a Porziňgis po 11

New York 30. januára (TASR) - Basketbalisti Utahu Jazz zvíťazili v jedenástom stretnutí za sebou a vedú zámorskú NBA. Proti Dallasu dokázali v noci na sobotu zopakovať triumf zo štvrtka, tentokrát v pomere 120:101. Opäť im pritom chýbal najlepší strelec Donovan Mitchell. Tím strelecky potiahol Bojan Bogdanovič 32 bodmi, keď premenil sedem trojok.Chorvátsky krídelník si pripísal sezónne maximum a hlavnou mierou prispel k tomu, že Utah už v piatom stretnutí v sezóne zaznamenal aspoň 20 úspešných trojkových pokusov. Sedemnásť bodov nazbieral Bogdanovič v tretej štvrtine. Dallas prehral štvrtý duel v sérii.Do zostavy Los Angeles Clippers sa po dvojzápasovej absencii spôsobenej absolvovaním zdravotného protokolu vrátilo duo Kawhi Leonard a Paul George. Odnieslo si to Orlando prehrou 90:116. George dal 26 bodov, Leonard 24. Clippers sú druhí v Západnej konferencii i v celej súťaži.Päťzápasovú víťaznú šnúru ukončil Denver, ktorý prehral na palubovke San Antonia 109:119. Domácich viedol DeMar DeRozan s 30 bodmi a 10 asistenciami, hosťom nepomohlo ani 35 bodov a 10 doskokov Nikolu Jokiča. "Denver je jeden z najťažších súperov na bránenie. Je výborne trénovaný a konzistentný. Napriek tomu sme dnes ukázali dobrú aktivitu a dôslednosť," vyjadril spokojnosť podľa TSN tréner Spurs Gregg Popovich.New Orleans Pelicans prekvapujúco zdolali Milwaukee Bucks 131:126, keď tretí tím Východnej konferencie v zápase ani raz neviedol. Brandon Ingram viedol mužstvo s 28 bodmi, Lonzo Ball sa pridal osobným rekordom 27 bodov, keď premenil sedem trojok, rovnako ako Eric Bledsoe s 25 bodmi. "Klobúk dolu. Trafili spoza oblúka všetko, ťažké strely i otvorené strely. Tento zápas im skrátka vyšiel," konštatoval Jrue Holiday, ktorý pred sezónou prišiel do Milwaukee práve z New Orleansu a v zápase dal 22 bodov.Líder Východnej konferencie z Philadelphie nemal problémy s Minnesotou. V drese Sixers si Joel Embiid pripísal 37 bodov a 11 doskokov a stačilo mu k tomu 27 minút.Brooklyn rozstrieľal Oklahomu City na jej palubovke 147:125, keď navyše nechal odpočívať Kevina Duranta. James Harden nazbieral triple double za 25 bodov, 11 asistencií a 10 doskokov.Frustrovaná hviezda najhoršiemu tímu ligy Russell Westbrook sa nechala vylúčiť za strčenie do Rajana Ronda a Washington prehral s Atlantou 100:116. Za víťazov dal Trae Young 41 bodov.