NBA: Utah vedie nad LA Clippers, Milwaukee zdolalo Brooklyn

2. kolo play off NBA:



semifinále Východnej konferencie, 3. zápas



Milwaukee - Brooklyn 86:83 /stav série: 1:2/





semifinále Západnej konferencie, 2. zápas



Utah - LA Clippers 117:111 /stav série: 2:0/

New York 11. júna (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks zvíťazili v piatok v 3. zápase semifinále Východnej konferencie zámorskej NBA doma nad Brooklynom Nets 86:83 a znížili stav série na 1:2.Bucks viedli v 1. štvrtine už o 21 bodov, o náskok síce prišli, no v závere dokázali dotiahnuť duel do víťazného konca. Khris Middleton zaznamenal 35 bodov a 15 doskokov, Giannis Antetokounmpo pridal 33 bodov a 14 doskokov. V drese Nets sa najviac darilo Kevinovi Durantovi s 30 bodmi. Brooklyn nemohol opäť počítať so zraneným Jamesom Hardenom.Hráči Utahu zvládli aj druhý zápas semifinále Západnej konferencie a v sérii s Los Angeles Clippers vedú 2:0. V piatkovom stretnutí zvíťazili doma 117:111. Donovan Mitchell nazbieral 37 bodov, Rudy Gobert predviedol 20 doskokov a pridal 13 bodov.