NBA: Utah vyhral nad New Orleansom a uspel šiestykrát za sebou

Útočník Thunder (vpravo) z Oklahoma City a Markus Howard z Denveru Nuggets počas zápasu zámorskej basketbalovej NBA Denver Nuggets - Oklahoma City 19. januára 2021 v Denveri. Foto: TASR/AP

NBA - sumáre:



DENVER NUGGETS - OKLAHOMA CITY THUNDER 119:101 (31:31, 34:21, 32:22, 22:27)



najviac bodov: Jokič 27 (12 doskokov), Monté Morris 15, Millsap (12 doskokov) a Barton po 13 - Dort 20, Gilgeous-Alexander 14, Bazley 12







UTAH JAZZ - NEW ORLEANS PELICANS 118:102 (29:24, 26:25, 36:20, 27:33)



najviac bodov: Mitchell 28, Clarkson 18, Ingles 15 (5 trojok) - Williamson 32, Ingram 17, Bledsoe a Alexander-Walker po 9

New York 20. januára (TASR) - Basketbalisti Utahu Jazz zvíťazili v noci na stredu nad New Orleansom Pelicans 118:102 a v NBA si pripísali šiesty triumf v sérii. V tabuľke sa posunuli na druhú priečku Západnej konferencie. Ich najlepším strelcom bol Donovan Mitchell s 28 bodmi.Utah ukázal silu svojho kolektívu, až šesť hráčov nazbieralo dvojciferný počet bodov. Mitchell dal 15 zo svojich 28 bodov už v prvej štvrtine. Rudy Gobert zaznamenal double double 13 bodov a 18 doskokov. Celé mužstvo navyše výborne strieľalo spoza oblúka, keď premenilo 21 trojok. Aspoň 20 navyše dosiahlo už v štvrtom z posledných šiestich duelov. Hosťom nepomohlo 32 bodov Ziona Williamsona, okrem neho sa ocitol v dvojciferných číslach už iba Brandon Ingram so 17 bodmi.povedal podľa agentúry AFP spokojný Mitchell.Denver si poradil s Oklahomou City 119:101. Jeho ťahúňom bol tradične Nikola Jokič, ktorý dosiahol 27 bodov a 12 doskokov a potreboval k tomu iba úvodné tri štvrtiny.