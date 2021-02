NBA: Utah zasypal Charlotte 28 trojkami a prekonal klubový rekord

NBA - sumáre:



HOUSTON ROCKETS - CHICAGO BULLS 100:120 (24:29, 24:25, 26:46, 26:20)



najviac bodov: Nwaba 22, S. Brown 16, House a Wall po 15 - C. White 24 (10 doskokov), LaVine 21, Carter 18 (13 doskokov)







DALLAS MAVERICKS - MEMPHIS GRIZZLIES 102:92 (26:13, 28:23, 27:26, 21:30)



najviac bodov: Hardaway 29 (7 trojok), Dončič 21, Brunson 19 - Morant 22, Bane 12, Clarke a Valančiunas (15 doskokov) po 11







OKLAHOMA CITY THUNDER - MIAMI HEAT 94:108 (21:23, 33:22, 23:34, 17:29)



najviac bodov: Gilgeous-Alexander 27, Bazley 13, Roby 12 - Robinson 22 (6 trojok), Nunn 20, Adebayo 19 (13 doskokov)







PHOENIX SUNS - PORTLAND TRAIL BLAZERS 132:100 (32:26, 31:28, 37:17, 32:29)



najviac bodov: Booker 34, Ayton 19, Šarič 14 - Lillard 24, Little 18, Trent 11







UTAH JAZZ - CHARLOTTE HORNETS 132:110 (35:35, 29:32, 27:23, 41:20)



najviac bodov: Mitchell 23, Ingles a Nieng po 21 (obaja 7 trojok) - Hayward a LaMelo Ball po 21, Monk 20







LOS ANGELES LAKERS - WASHINGTON WIZARDS 124:127 pp (33:23, 30:26, 23:31, 29:35 - 9:12)



najviac bodov: James 31 (13 asistencií), Harrell 26, Caldwell-Pope 21 - Beal 33, Westbrook 32 (14 doskokov), Hačimura 15

New York 23. februára (TASR) - Basketbalisti Utahu Jazz si poradili v noci na utorok s Charlotte Hornezs 132:110 na súperovej palubovke. Vedúci tím NBA nastrieľal 28 trojok a prekonal tak klubový rekord.Po sedem trojok dali náhradníci Joe Ingles a George Niang, obaja nazbierali 21 bodov aj celkovo. Niang si vylepšil osobné maximum v počte úspešných trojok, navyše ani raz neminul. Celkovo premenili hráči z lavičky 19 striel spoza oblúka, čo je historický rekord NBA. Streleckým lídrom tímu bol Donovan Mitchell s 23 bodmi.Utah už prekonal hranicu 500 trojok za sezónu, dosiahol to v 31 stretnutiach. Žiadnemu tímu v histórii NBA sa to nepodarilo tak rýchlo. "Vyzerá to dobre, no podľa mňa má najväčšiu zásluhu na našom úspechu energia, ktorú vydávame v obrane. Všetko do seba zapadá a súper to má ťažké. Takto hrá jednotka ligy. Chceme ňou byť, preto musíme pokračovať v takýchto predstaveniach," povedal podľa TSN Mitchell.Druhý tím súťaže Los Angeles Lakers prehral doma s Washingtonom Wizards 124:127 po predĺžení a neuspel už v treťom stretnutí za sebou. Washington naopak vyhral piatykrát v rade.Pri absencii zraneného Anthonyho Davisa bola celá ofenzíva v rukách LeBrona Jamesa. Náhradník Montrezl Harrell mu pomohol sezónnym maximom 26 bodov. Tridsaťšesťročný úradujúci MVP finále James odohral viac ako 43 minút a zaznamenal 31 bodov a 13 asistencií. V závere riadnej hracej doby mohol deväť sekúnd pred koncom poslať svoj tím do vedenia, no nepremenil šestku a predlžovalo sa.Najlepším strelcom víťazov bol Bradley Beal, ktorý dal šesť zo svojich 33 bodov v predĺžení. Russel Westbrook si pripísal 32 bodov a 14 doskokov, k triple double mu chýbala jediná asistencia. "Skvelý pocit, no stále sme nič nedosiahli. Stále máme mnoho zlozvykov, ktoré sa nám nedarí odstrániť," pripomenul Beal, ktorého tím je po zlom štarte do sezóny až na 13. mieste Východnej konferencie.Dallas sa vrátil do súťažného diania po nečakanej osemdňovej pauze spôsobenej mrazivým počasím v štáte Texas. Mavericks zvíťazili nad Memphisom 102:92. Luku Dončiča na poste najlepšieho strelca mužstva zastúpil náhradník Tim Hardaway 29 bodmi.V súboji tabuľkových susedov Phoenix zdolal hladko súpera z Portlandu 132:100. Suns vyhrali deviaty z desiatich zápasov a patrí im štvrtá priečka v Západnej konferencii.Duel Indiana - San Antonio sa nehral. Spurs majú naďalej väčšinu kádra v karanténe.