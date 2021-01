NBA: Utah zdolal NY Knicks a pripísal si deviate víťazstvo za sebou

NBA - výsledky:



Atlanta - LA Clippers 108:99, Houston - Washington 107:88, Utah - New York 108:94

New York 27. januára (TASR) - Basketbalisti Utahu zaznamenali v zámorskej NBA deviate víťazstvo za sebou. V noci na stredu zdolali doma New York Knicks 108:94. Rudy Gobert k tomu prispel 18 bodmi a 19 doskokmi, Royce O'Neale pridal 20 a Mike Conley 19 bodov. Utah má po LA Lakers druhú najlepšiu bilanciu v tabuľke profiligy.Atlanta zastavila sedemzápasovú víťaznú sériu Los Angeles Clippers vďaka domácemu triumfu 108:99. Hosťom chýbali v súvislosti s protokolom proti šíreniu koronavírusu opory Kawhi Leonard i Paul George. Po zdravotných problémoch sa do zostavy Atlanty vrátil Trae Young a zaskvel sa 38 bodmi, premenil všetkých 11 trestných hodov.