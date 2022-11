NBA: V mestských derby výhry Brooklynu Nets a Los Angeles Clippers

výsledky:



Charlotte Hornets - Portland Trail Blazers 95:105

Indiana Pacers - Denver Nuggets 119:122

Atlanta Hawks - Utah Jazz 119:125

Boston Celtics - Detroit Pistons 128:112

Brooklyn Nets - New York Knicks 112:85

Toronto Raptors - Houston Rockets 116:109

Chicago Bulls - New Orleans Pelicans 111:115

Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 117:129

Oklahoma City Thunder - Milwaukee Bucks 132:136 pp

San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 122:124 pp

Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 114:101

Sacramento Kings - Cleveland Cavaliers 127:120





New York 10. novembra (TASR) - Basketbalisti Brooklynu Nets zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA nad mestským rivalom New York Knicks vysoko 112:85. Kevin Durant zaznamenal triple-double, keď nazbieral 29 bodov, 12 doskokov a 12 asistencií.Tridsaťštyriročný krídelník sa zároveň stal prvým hráčom od čias Michaela Jordana, ktorý strelil aspoň 25 bodov v úvodných dvanástich dueloch sezóny. Nets tak pripravili víťaznú premiéru pre nového hlavného trénera Jacquea Vaughna, ktorý bol doteraz asistent. Brooklyn vyhral nad Knicks už ôsmykrát po sebe.V ďalšom mestskom derby triumfovali hráči Los Angeles Clippers doma nad Lakers 114:101. LeBron James zaznamenal za hostí 30 bodov, no päť minút pred koncom musel opustiť palubovku pre problémy s ľavou nohou. Clippers vyhral deviaty vzájomný zápas.Boston Celtics zdolali Detroit Pistons 128:112 a dosiahli štvrtý triumf v sérii. Jayson Tatum zaznamenal 31 bodov a päť asistencií, Jaylen Brown mal 30 bodov a sedem doskokov. Nikola Jokič nazbieral 24 bodov za 21 minút a pomohol k výhre Denveru nad Indianou 122:119. Memphis zdolal San Antonio 124:122 po predĺžení, Ja Morant a Desmond Bane nazbierali zhodne po 32 bodov. Spurs prehrali siedmy duel v sérii. Jevon Carter dosiahol kariérne maximá 36 bodov a 12 asistencií pri výhre jeho Milwaukee v Oklahome 136:132 po druhom predĺžení. Bucks nastúpili bez zranených Jannisa Antetokounmpa a Jruea Holidaya.