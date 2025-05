NBA: V najlepšom tíme sezóny všetci kandidáti na cenu MVP

New York 24. mája (TASR) - Do najlepšej zostavy sezóny 2024/2025 basketbalovej NBA sa dostali všetci traja finalisti ocenenia pre najužitočnejšieho hráča - Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokič a Jannis Antetokunmpo. Zostávajúce dve miesta obsadili Jayson Tatum a Donovan Mitchell.



V hlasovaní zástupcov médií sa dostali na 100 percent lístkov Antetokounmpo, Gilgeous-Alexander, Jokič a Tatum. Premiérovo sa medzi najlepšou päťkou objavil Mitchell.



Do druhej najlepšej päťky sa prostredníctvom hlasovania dostali Jalen Brunson, Stephen Curry, Anthony Edwards, LeBron James a Evan Mobley. V treťom najlepšom tíme sa nachádza Cade Cunningham, Tyrese Haliburton, James Harden, Karl-Anthony Towns a Jalen Williams. Pri hlasovaní nezohrával rolu post hráča v tíme, hlasy sa posielali ešte pred začiatkom play off. Informovala oficiálna webstránka súťaže.