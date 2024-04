NBA: V úvodný hrací deň play off uspeli domáce tímy

Play off NBA - 1. kolo:



štvrťfinále Východnej konferencie - 1. zápasy:



Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 97:83



/stav série: 1:0/







New York Knicks - Philadelphia 76ers 111:104



/stav série: 1:0/







štvrťfinále Západnej konferencie - 1. zápasy:



Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 120:95



/stav série: 1:0/







Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 114:103



/stav série: 1:0/

New York 21. apríla (TASR) - V úvodný hrací deň play off basketbalovej NBA sa v noci na nedeľu z víťazstva tešili vyššie nasadené tímy na domácich palubovkách. Vo Východnej konferencii si Cleveland poradil s Orlandom 97:83 a New York zvíťazil nad Philadelphiou 111:104. Na západe uspeli obhajcovia titulu z Denveru proti Los Angeles Lakers 114:103 a Minnesota zdolala Phoenix 120:95.