V Zápase hviezd uspel Tím LeBron nad Tímom Durant

výsledok:



Tím LeBron - Tím Durant 170:150 (40:39, 60:41, 46:45, 24:25)



Najviac bodov: Antetokunmpo 35, Lillard 32 (8 trojok), Stephen Curry 28 (8 trojok) - Beal 26 (6 trojok), Irving 24 (12 asistencií), Tatum a Harden (7 trojok) po 21

Atlanta 8. marca (TASR) – Tím LeBron vedený LeBronom Jamesom zdolal Tím Durant 170:150 v jubilejnom 70. Zápase hviezd zámorskej NBA v Atlante. Držiteľom ocenenia Kobeho Bryanta pre najužitočnejšieho hráča exhibície (MVP) sa stal Jannis Antetokunmpo, autor 35 bodov.Grécky hráč Milwaukee Bucks premenil v zápase všetkých 16 striel, ktoré vyslal na kôš. Trafil aj tri trojky, čo nebýva u neho zvykom. Výrazne tak prekonal rekord hráča Philadelphie Hala Greera ešte z roku 1968, ktorý mal stopercentnú úspešnosť v Zápase hviezd iba s ôsmimi pokusmi. "," nadchýnal sa po zápase Antetokunmpo.Grék pritom patril do skupiny hviezd, ktorá pôvodne konanie exhibičného zápasu v nahustenej sezóne kritizovala. Duel sa podľa predsezónnych plánov nemal vôbec konať, no NBA zmenila po dohode s Hráčskou asociáciou názor najmä pre to, že viacerí hráči majú v zmluvách výrazné finančné bonusy závislé od účasti v Zápase hviezd.Hlavným odporcom duelu bol veterán a hlasujúcimi fanúšikmi určený kapitán jedného z tímov LeBron James, ktorý vyhlásil, že na zápase bude prítomný iba fyzicky, nie duchom. Úradujúci MVP finále odohral najmenej minút zo svojho tímu - trinásť a dal štyri body. Od zmeny formátu podujatia v All Star Game neprehral, má bilanciu 4:0. Po zápase už opora Los Angeles Lakers nechala kritiku bokom a pochválila spoluhráčov. "" povedal James. Kapitán druhého tímu Kevin Durant pre zranenie na duel vôbec nenastúpil.Pre pandemické opatrenia neboli v hale v Atlante diváci. Napriek tomu sa hráči v State Farm Arena pokúsili o tradičnú šou plnú smečov a technických kúskov, pričom zaujala tiež záverečná trojka Damiana Lillarda z vlastnej polovice ihriska.Netradične sa v rovnaký deň ako hlavný zápas konali aj súťaže zručnosti. V smečiarskej sa zaskvel Anfernee Simons a stal sa prvým hráčom Portlandu, ktorý uspel v tejto sledovanej súťaži. "" povedal Simons, ktorý v sezóne zasmečoval v súťažnom zápase iba dvakrát.V súboji o najlepšieho trojkára ukázal svoje kvality Stephen Curry z Golden State. Súťaž všestrannosti vyhral pivot Indiany Domantas Sabonis.