Valančiunas podpísal s New Orleans dvojročnú zmluvu

New Orleans 21. októbra (TASR) – Litovský pivot Jonas Valančiunas podpísal nový dvojročný kontrakt v hodnote 30,1 milióna dolárov s klubom basketbalovej NBA New Orleans Pelicans. Stalo sa tak v deň jeho premiéry v drese „pelikánov", ktorú si odkrútil v noci na štvrtok proti Philadelphii 76ers (97:117).



Dvadsaťdeväťročný Valančiunas prišiel do New Orleans v auguste z Memphisu Grizzlies, kde strávil predošlé tri sezóny. Predtým si sedem rokov obliekal dres Toronta Raptors. Obrovitý, 211 cm vysoký pivot nastúpil v minulom ročníku na 62 zápasov, v ktorých nazbieral v priemere 17,1 bodu a 12,5 doskoku. Celkovo má v NBA odohratých 621 stretnutí.



„Jonas prinesie do nášho tímu skúsenosti. Je to kvalitný hráč s dobrou streľbou z väčších vzdialeností a povahovo skvelý chlapík do kabíny," povedal o Valančiunasovi tréner Pelicans Willie Green, ktorého citovala agentúra AP.