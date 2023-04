NBA: Vedenie ligy a hráčska únia uzavreli novú kolektívnu zmluvu

New York 1. apríla (TASR) - Vedenie basketbalovej NBA uzavrelo v sobotu s hráčskou úniou NBAPA novú kolektívnu zmluvu. Platná je od tohto leta do sezóny 2029/30, pričom obe strany majú možnosť odstúpiť o jeden ročník skôr. Pôvodná zmluva platila od roku 2017.



Medzi novinky patrí pravidlo ohľadom individuálnych ocenení ako napríklad cena pre najužitočnejšieho hráča. Laureáti budú musieť absolvovať minimálne 65 stretnutí - ide o zmenu, ktorú už roky žiadal komisár ligy Adam Silver. Obe strany sa taktiež dohodli na zavedení novej dane, po ktorej dosiahnutí už nebudú kluby môcť využívať výnimku na nákup hráčov. Zmluva ešte musí prejsť ratifikáciou, ktorá by mala byť podľa informácií AP formalita.