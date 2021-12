NBA: Vedenie ligy plánuje zaviesť turnaj počas sezóny

New York 27. decembra (TASR) - Súčasťou základnej časti basketbalovej NBA by sa už v nasledujúcej sezóne mohol stať turnaj inšpirovaný pohárovými súťažami v európskom futbale. Americká televízna stanica ESPN informovala, že vedenie súťaže už o tomto formáte intenzívne rokuje s hráčskou úniou NBAPA.



Turnaj by sa mal hrať v decembri a vyvrcholiť pred Vianocami. Skupinovú fázu, ktorá by bola súčasťou základnej časti, by hralo všetkých 30 tímov. Najlepších osem by postúpilo do play off, ktorá by sa hralo klasickou vyraďovačkou na jeden víťazný zápas. Liga si od novinky sľubuje zatraktívnenie dlhodobej časti a najmä zvýšenie záujmu sponzorov a fanúšikov.



Hráčska únia by mala s vedením NBA rokovať vo februári počas Zápasu hviezd, ktorý sa uskutoční v Clevelande.