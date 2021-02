NBA: Vedenie súťaže žiada od klubov odohranie hymny pred duelmi

New York 10. februára (TASR) - Vedenie zámorskej basketbalovej NBA potvrdilo, že bude od klubov žiadať pred ligovými zápasmi odohrať hymnu. Zareagovalo tak na rozhodnutie majiteľa Dallasu Mavericks Marka Cubana.



V American Airlines Center nezaznela hymna pred žiadnym z trinástich domácich zápasov v tejto sezóne. Vlastník Mavericks týmto krokom reagoval na kritiku ľudí, ktorí hráčom vyčítali, že si počas jej tónov pokľakli na podporu hnutia Black Lives Matter: "Ak má s týmto rozhodnutím niekto problém, nech sa najskôr sťažuje u svojho zamestnávateľa. Ani on im totiž každý deň ráno nepúšťa štátnu hymnu."



Tradícia hymny je v športe v USA rozšírená. "Na štadiónoch môžeme práve teraz opäť uvítať fanúšikov a všetky tímy budú hrať hymnu tak, ako je to napísané v štatúte ligy," zareagovalo v stredu vedenie súťaže.