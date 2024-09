Vince Carter bude prvým hráčom, ktorému Toronto vyvesí dres pod strop

Toronto 23. septembra (TASR) - Americký basketbalista Vince Carter bude prvým hráčom, ktorému klub NBA Toronto Raptors na znak úcty vyvesí dres pod strop haly. Jeho číslo 15 sa tak vyradí z užívania.



Cartera draftovalo Toronto ako číslo 5 v roku 1998 a stal sa prvou veľkou hviezdou klubu. Získal ocenenie pre nováčika roka v lige a v sezóne 2000/01 mal strelecký priemer 27,6 bodu na zápas, čo je doteraz klubové maximum. V tíme nazbieral počas šesťročného pôsobenia 9420 bodov, čo ho radí na 4. miesto klubových tabuliek. V decembri putoval po výmene do New Jersey Nets. Tam pôsobil do roku 2009 a aj tento klub, ktorý už aktuálne sídli v Brooklyne, už avizoval, že vyvesí jeho dres pod strop haly a to na ceremónii 25. januára 2025. V súčasnosti 47-ročného Cartera v októbri uvedú aj do Siene slávy basketbalu. Informovala agentúra Reuters.