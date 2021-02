NBA: Víťazné ťaženie Phoenixu zastavil Brooklyn

Na snímke zľava hráč Toronta Fred VanVleet a hráč Milwaukee Giannis Antetokounmpo v zápase basketbalovej NBA Milwaukee Bucks - Toronto Raptors v noci na 17. februára 2021. Foto: TASR/AP

sumáre:

BOSTON CELTICS - DENVER NUGGETS 112:99 (30:26, 29:28, 27:21, 26:24)

najviac bodov: J. Brown 27 (5 trojok), Tatum 21, K. Walker 17 - Jokič 43, J. Murray 25, Campazzo 15





MEMPHIS GRIZZLIES - NEW ORLEANS PELICANS 113:144 (32:29, 26:34, 23:38, 32:43)

najviac bodov: Morant 28, Anderson 19, Brooks 18 - Williamson 31, Hart 27 (6 trojok), Ingram 22





MILWAUKEE BUCKS - TORONTO RAPTORS 113:124 (33:33, 31:31, 27:30, 22:30)

najviac bodov: Antetokunmpo 34 (10 doskokov), Connaughton 20, Portis 16 - VanVleet 33 (5 trojok), Siakam 23 (13 doskokov), Lowry 18





MINNESOTA TIMBERWOLVES - LOS ANGELES LAKERS 104:112 (27:30, 29:27, 28:29, 20:26)

najviac bodov: Edwards 28 (5 trojok), Towns 15, Rubio a McLaughlin 13 - James 30 (13 doskokov), Schröder 24, Harrell 17





OKLAHOMA CITY THUNDER - PORTLAND TRAIL BLAZERS 104:115 (21:34, 29:30, 29:29, 25:22)

najviac bodov: Dort 23, Diallo 17, Bazley 14 - Lillard 31 (10 asistencií, 5 trojok), Trent 19, Simons 15 (5 trojok)





PHOENIX SUNS - BROOKLYN NETS 124:128 (33:22, 42:32, 25:34, 24:40)

najviac bodov: Paul 29, Booker 22, Ayton 16 - Harden 38 (11 asistencií, 5 trojok), J. Harris 22, T. Johnson 17

New York 17. februára (TASR) - Basketbalisti Phoenixu Suns ukončili v noci na stredu víťaznú sériu v NBA na šiestich zápasoch, keď podľahli doma Brooklynu Nets 124:128. Hostí pri absencii zraneného Kevina Duranta viedol James Harden, ktorý zaznamenal 38 bodov a 11 asistencií a premenil aj kľúčovú trojku 31 sekúnd pred koncom, ktorou otočil skóre.Phoenix mal v zápase náskok aj 24 bodov, no nestačilo to. Duel mohlo priamo v aréne vidieť 3000 divákov, čo je sezónne maximum. Tréner Brooklynu Steve Nash sa na svojom dlhoročnom hráčskom pôsobisku dočkal vrelého prijatia.zaspomínal si bývalý stredný rozohrávač podľa AP, ktorý je v pozícii hlavného trénera premiérovú sezónu.Milwaukee Bucks prehralo doma s Torontom Raptors 113:124. Víťaz základnej časti v minulej sezóne tak prehral už v štvrtom zápase v sérii. Kanadský tím sa dokázal vyrovnať so zranením stredného rozohrávača Kylea Lowryho, ktorý odstúpil zo zápasu v tretej štvrtine, keď mal na konte 18 bodov.Tím potiahol Fred VanVleet s 33 bodmi.povedal VanVleet.Milwaukee prehralo štyri stretnutia za sebou naposledy ešte v roku 2019 vo finále Východnej konferencie práve proti Torontu, keď stratilo náskok 2:0 na zápasy.smutne skonštatoval tréner Bucks Mike Budenholzer.Boston sa potreboval rehabilitovať za vysokú prehru vo Washingtone a odniesol si to Denver. Celtics vyhrali 112:99, keď hosťom nepomohlo ani 43 bodov Nikolu Jokiča. Za domácich dal najviac bodov Jaylen Brown - 27.Portland si proti Oklahome City pripísal piaty úspech za sebou. K víťazstvu 115:104 prispel najviac Damian Lillard 31 bodmi, ktorý všetky svoje štyri trojky premenil v záverečných piatich minútach duelu.Zápas Detroit - San Antonio odložili, pretože v texaskom tíme zaznamenali viacero prípadov na koronavírus.