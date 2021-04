Víťaznú šnúru Clippers ukončila Philadelphia

NBA - výsledky:



Utah - Indiana 119:111



Detroit - Oklahoma City 110:104



Philadelphia - Los Angeles Clippers 106:103



Washington - New Orleans 117:115



Brooklyn - Charlotte 130:115



Toronto - Orlando 113:102



Chicago - Memphis 115:126



Houston - Denver 99:128



Minnesota - Miami 119:111



San Antonio - Portland 106:107



Dallas - New York 109:117

New York 17. apríla (TASR) - Basketbalisti Philadelphie 76ers zvíťazili v noci na sobotu v NBA doma nad Los Angeles Clippers 106:103. Vedúci tím Východnej konferencie tak ukončil víťaznú sériu Clippers na siedmich zápasoch. Za Philadelphiu nazbieral Joel Embiid 36 bodov a 14 doskokov. Hosťom chýbal Kawhi Leonard a nestačilo im ani 37 bodov a 9 doskokov Paula Georgea.Hráči New York Knicks si pripísali piatu výhru v rade, keď uspeli v Dallase 117:109. Julius Randle sa pri návšteve svojho rodiska blysol 44 bodmi. Knicks sa po dlhšom čase posunuli na 6. priečku garantujúcu priamy postup do play off.