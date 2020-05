NBA: Vydražili slávny kôš z play off 1989, do ktorého skóroval Jordan

Cleveland 25. mája (TASR) - Basketbalový kôš s doskou, do ktorého strelil legendárny Michael Jordan jeden z najslávnejších pokusov, vydražili za 18.000 amerických dolárov.



Jordan premenil do vydraženej pamiatky svoj pokus, ktorý má v zámorí prezývku "The Shot". Stalo sa tak v rozhodujúcom piatom zápase 1. kola play off NBA v roku 1989. Chicago Bulls prehrávali s Clevelandom Cavaliers 99:100 a do konca zostávali len tri sekundy. Jordan si prebral rozohrávku na hranici oblúka, uvoľnil sa a zároveň s klaksónom rozhodol o triumfe 101:100. Chicago pritom v základnej časti prehralo s Clevelandom všetkých šesť duelov.



Bulls nakoniec titul nezískali, keď vypadli vo finále Východnej konferencie s Detroitom, no bol to štart zlatej éry klubu a Jordana, ktorý s ním získal šesť majstrovských triumfov (1991-1993, 1996-1998).



Kôš s doskou v minulosti predali pred zbúraním bývalej haly Cavaliers a podľa aukčného domu ho mal súkromný majiteľ vyše dve desaťročia na svojej príjazdovej ceste. Informovala o tom agentúra DPA.