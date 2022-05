NBA: Warriors triumfovali v Dallase 109:100 a v sérii vedú už 3:0

semifinále play off NBA



finále Západnej konferencie - 3. zápas:



Dallas - Golden State 100:109

/stav série: 0:3/

Dallas 23. mája (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors sú krok od postupu do finále play off NBA. V noci na pondelok zvíťazili v treťom stretnutí finále Západnej konferencie na palubovke Dallasu Mavericks 109:100 a v sérii vedú už 3:0 na zápasy.Warriors potiahla najmä dvojica Stephen Curry a Andrew Wiggins. Curry sa na triumfe podieľal 31 bodmi a 11 asistenciami, Wiggins zaznamenal 27 bodov a 11 doskokov. Dallasu nepomohol ani ďalší excelentný výkon Luku Dončiča, ktorý sa blysol 40 bodmi. Žiadny klub v 75-ročnej histórii NBA ešte neotočil v play off sériu z 0:3.