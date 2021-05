Washington ako posledný do vyraďovacej časti, Sixers jednotkou na

NBA - sumáre:

WASHINGTON WIZARDS - CLEVELAND CAVALIERS 120:105 (31:33, 27:23, 33:20, 29:29)



najviac bodov: Westbrook 21 (17 asistencií, 12 doskokov), Bertans 17 , Hačimura a R. Lopez po 14 - Sexton 26, J. Allen 18 (14 doskokov), Okoro 17







DETROIT PISTONS - DENVER NUGGETS 91:104 (25:29, 28:28, 21:30, 17:17)



najviac bodov: Diallo 18 (12 doskokov), T. Cook 17, Sirvydis 16 - Jokič (15 doskokov, 11 asistencií) a M. Howard po 20, Monte Morris 15







PHILADELPHIA 76ERS - ORLANDO MAGIC 122:97 (27:24, 39:19, 30:26, 26:28)



najviac bodov: Seth Curry 20, Milton 15, Embiid (11 doskokov) a Simmons po 13 - Brazdeikis 21, C. Randle a Hampton (11 doskokov) po 12







OKLAHOMA CITY THUNDER - UTAH JAZZ 93:109 (20:30, 27:31, 19:31, 27:17)



najviac bodov: Mychajľuk 19, Maledon a Deck po 18 - Bojan Bogdanovič 22, Clarkson 18, Gobert 16 (18 doskokov)







DALLAS MAVERICKS - TORONTO RAPTORS 114:110 (31:26, 35:26, 26:31, 22:27)



najviac bodov: Porziňgis 21 (10 doskokov), Dončič 20 (11 asistencií, 10 doskokov), Brunson 19 - Jalen Harris 31 (5 trojok), Flynn 26, S. Johnson 15 (10 doskokov)







HOUSTON ROCKETS - LOS ANGELES CLIPPERS 122:115 (30:33, 43:36, 32:24, 17:22)



najviac bodov: Olynyk (11 asistencií) a Tate po 20, A. Lamb 17 - Kennard 23, Scrubb 17, Ibaka 15







MEMPHIS GRIZZLIES - SACRAMENTO KINGS 107:106 (29:25, 24:32, 26:19, 28:30)



najviac bodov: Winslow 25 (13 doskokov), Tillie a Tillman (10 doskokov) po 16 - King 27, D. Jones 17 (11 doskokov), J. James 16







GOLDEN STATE WARRIORS - NEW ORLEANS PELICANS 125:122 (41:32, 34:25, 24:33, 26:32)



najviac bodov: Poole 38, Mulder 28 (7 trojok), Bazemore 14 - Alexander-Walker 30, Marshall 20 (13 doskokov), J. Hayes 19

New York 15. mája (TASR) - Washington Wizards sa stal posledným dvadsiatym tímom, ktorý si zaistil účasť vo vyraďovacej časti basketbalovej NBA. V noci na sobotu zdolal Cleveland 120:105. Russell Westbrook v drese víťazov nazbieral triple double 21 bodov, 17 asistencií a 12 doskokov.Wizards na 10. priečke zaostávajú iba o pol zápasu za Indianou a Charlotte a môžu sa tak posunúť na 8. miesto, z ktorého by do play off viedla cesta z play in iba cez jeden duel. Proti Hornets navyše nastúpia doma v posledný hrací deň základnej časti v nedeľu.povedal podľa AFP Westbrook.Philadelphia si poradila s Orlandom 122:97 a definitívne si vybojovala post nasadenej jednotky na východe. Naposledy Sixers triumfovali v konferencii v roku 2001, keď pod rozohrávačskou taktovkou Allena Iversona postúpili do finále, kde nestačili na Lakers.Utah Jazz nezaváhal na palubovke Oklahoma City a má na dosah najlepšiu bilanciu po základnej časti. Stačí mu k tomu výhra v záverečnom súboji v Sacramente, alebo jedno zaváhanie Phoenixu v dvoch zápasoch proti San Antoniu.Hráči Dallasu zvíťazili nad Torontom 114:110 a získali istotu priamej účasti v play off. Najlepším strelcom víťazov bol lotyšský pivot Kristap Porziňgis s 21 bodmi a 10 doskokmi, slovinský rozohrávač Luka Dončič zaznamenal jedenásty triple double v sezóne 20 bodov, 11 asistencií a 10 doskokov.prízvukoval tréner Dalasu Rick Carlisle.Triple double si pripísal aj srbský pivot v službách Denveru Nikola Jokič za 20 bodov, 15 doskokov a 11 asistencií. Tri trojciferné ukazovatele dosiahol šestnástykrát v ročníku. Nuggets uspeli v Detroite a držia na západe 3. miesto o lepšie vzájomné zápasy pred Clippers.O posledný priamy postup do play off bude v záverečných dvoch hracích dňoch základnej časti bojovať Portland s Los Angeles Lakers. Obhajcovia titulu majú odstup za Trail Blazers pol zápasu. Zaujímavý bude aj súboj o 8. miesto na západe. Memphis a Golden State majú aktuálne identickú bilanciu a v nedeľu sa v San Francisku stretnú vo vzájomnom súboji.