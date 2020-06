NBA: Washington dohrá sezónu bez Johna Walla

New York 30. júna (TASR) - Klub zámorskej basketbalovej NBA Washington Wizards dohrá sezónu bez Johna Walla. Hviezdny rozohrávač sa síce zotavil z operácie achilovky a doliečil si zranenia, no jeho progres prerušila prestávka spôsobená pandémiou koronavírusu a tak si musí počkať na návrat po dlhej pauze až do nasledujúcej sezóny.



Ďalší faktor, prečo nepôjde s tímom Wizards do Orlanda, kde sa dohrá prerušená sezóna, je, že tímy môžu mať v celej výprave maximálne 35 ľudí.



Dvadsaťdeväťročný Wall nehral zápas NBA od decembra 2018, keď musel pod skalpel pre zranenia ľavej päty. Počas následnej rekonvalescencie si však roztrhol ľavú achilovku, musel opäť na operačný stôl a jeho pauza sa predĺžila až do tohto roku. V máji vyhlásil, že je na 110% zdravý, no pauza spôsobená pandémiou zastavila jeho návrat. Vrátiť by sa tak mal až v sezóne 2020/21, ako klub pôvodne plánoval.



"Rozhodne stratil všetok basketbalový progres, ktorý urobil. Musí sa na to opäť zamerať. Brať ho o Orlanda, keď nebude hrať, by bolo len zbytočné nafukovanie počtu ľudí v tej bubline," uviedol generálny manažér Washingtonu Tommy Sheppard.



NBA musela prerušiť sezónu pre pandémiu koronavírusu 11. marca, ročník sa bude dohrávať už bez ôsmich najhorších tímov na jednom mieste - v športovom komplexe Disney World na Floride. K dispozícii budú tri haly. V "nasadzovacej" fáze odohrajú mužstvá spolu 88 duelov, ktoré rozhodnú o postupujúcich do play off.