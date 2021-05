NBA: Washington zdolal Indianu

NBA - výsledky:



Detroit - Orlando 112:119, Washington - Indiana 154:141, New Orleans - Golden State 108:123, Atlanta - Portland 123:114, Chicago - Philadelphia 94:106, Memphis - New York 104:118, Utah - San Antonio 110:99, Los Angeles Lakers - Denver 93:89

New York 4. mája (TASR) - Basketbalisti Utahu Jazz zvíťazili v noci na utorok doma nad San Antoniom 110:99 a opäť sa posunuli na čelo NBA o pol zápasu pred Phoenix. Pri absencii zranených Michaela Conleyho a Donovana Mitchella viedol tím Bojan Bogdanovič, ktorý dal 25 bodov. Rudy Gobert pridal 24 bodov a 15 doskokov.Russell Westbrook zaznamenal tretí výkon histórie súťaže s aspoň 20 doskokmi i asistenciami. O predchádzajúce dva sa postarali Wilt Chamberlain a on sám. Washington aj vďaka tomu zdolal doma Indianu 154:141 v pravdepodobnej generálke nadchádzajúceho zápasu play in. Najlepším strelcom víťazov bol Rui Hačimura s 27 bodmi. Westbrook si pripísal 14 bodov, 24 doskokov a 21 asistencií a v kolónke má už 178 triple double.